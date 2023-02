Ucraina, domani Marcia della Pace da Piazza del Papa

Partirà alle ore 15.30 da Piazza del Papa il corteo della manifestazione regionale promossa per domani dall’Università per la Pace, in collaborazione con diverse associazioni e organizzazioni. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo delle Marche e sono intervenuti in rappresentanza del comitato promotore Mario Busti, presidente Università per la Pace, Tamara Ferretti, segreteria nazionale Anpi e Anpi Ancona, e Daniele Boccetti, delle segreterie regionali Cgil-Cisl-Uil. "E’ un triste anniversario - dice Busti - e la previsione che dando le armi sarebbe stato più semplice un negoziato non solo è stata smentita, ma c’è a una escalation".