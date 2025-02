Ucraina, tre anni di guerra. Spunta manifesto pro Russia. Ora l’affissione è un giallo

"La Russia NON è il mio nemico! I popoli vogliono la pace!": così il manifesto pro-Russia finisce al centro del dibattito politico. Nessuna firma sull’affissione emersa proprio nel giorno del terzo anniversario dell’aggressione russa dell’Ucraina: "Non spetta all’amministrazione vigilare, attraverso il codice di autodisciplina, su cosa affiggere? – ha chiesto il consigliere Dem Andrea Vecchi – Non mi ha fatto piacere trovarmi davanti quel manifesto che dimentica le responsabilità gravissime della Russia nei confronti dell’Ucraina e soprattutto non arriva per conto della popolazione, ma delle istituzioni russe". Due slogan di facile comprensione, magari non di così immediata condivisione da parte di tutti, e in mezzo la stretta tra due mani con i colori dell’Italia e della Russia.

Il manifesto, di dimensioni importanti, è stato affisso il 24 febbraio scorso nel punto di maggiore osservazione della città, ossia appena fuori dalla galleria del Risorgimento (lato centro). Vecchi ha interrogato il vicesindaco Zinni sulla questione: "Il controllo su cosa viene affisso in città lo fa Ancona Entrate – ha replicato Zinni – In effetti esistono delle regole legate al rispetto della moralità e le frasi offensive non rientrano in questo codice. Non ci sono attacchi o brutte parole su temi come la religione, le differenze di genere e così via, ma legittime considerazioni. Certo, magari chi ha chiesto di pubblicare quel manifesto avrebbe potuto rendersi riconoscibile, magari con il logo di un’associazione o quant’altro. Ripeto, capisco la richiesta, ma davanti a un manifesto del genere non possiamo intervenire".

Nulla da dire sul rispetto della decenza e della continenza, altro è l’aspetto morale di quelle parole. Parlare di ‘popoli’, ‘nemici’ e soprattutto di ‘pace’ dal versante russo dopo l’invasione di un Paese sovrano, tuttavia, lascia molto più di un dubbio. Dubbio che diventa quasi certezza se si pensa che quel manifesto è stato affisso proprio nel giorno del terzo anniversario della guerra. Poche ore dopo un evento molto partecipato organizzato da alcune associazioni ucraine e da Ancona Futura: "Con quel manifesto si è tentato di coprire le responsabilità della Russia su quanto sta accadendo – ha aggiunto Andrea Vecchi – La manifestazione di domenica scorsa proprio in Comune è stata a tratti toccante. Mi impegno sin d’ora per capire chi può aver finanziato quell’affissione".

