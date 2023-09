"Uffici cultura e biblioteca a Senigallia: sopralluogo del sindaco"

ll sindaco Massimo Olivetti ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per verificare lo stato dei lavori nell’immobile di viale Bonopera. L’intervento, finanziato con i Fondi Pinqua del Pnrr ha un costo di 817mila 726 euro ed è stato individuato dal Comune per poter rendere fruibili parte dei locali al piano terra e al primo piano oltre a migliorarne l’efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi, la coibentazione del tetto e la sistemazione dei macchinari per il refrigeramento e riscaldamento del Palazzo e dei locali biblioteca. L’Amministrazione sta valutando anche la possibilità, una volta terminati i lavori, di destinare gli spazi recuperati agli uffici cultura del Comune, che attualmente si trovano nell’immobile di Via Fratelli Bandiera in modo da creare un unico polo culturale con la biblioteca.

"Sono davvero soddisfatto di come proceda il cantiere. Ho potuto rendermi conto della distribuzione dei locali, per cui credo che già da adesso dovremmo mettere in atto tutto le azioni prodromiche per il futuro utilizzo degli stessi, che fino ad oggi erano inutilizzabili. L’intervento è necessario anche per eliminare i problemi di impermeabilizzazione del tetto dell’edificio e di migliore utilizzo anche degli altri locali, che attualmente sono in uso alle associazioni". Il termine dei lavori è previsto per la primavera 2024.