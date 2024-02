Uffici ricostruzione, fondi per stabilizzare oltre 350 dipendenti

Col decreto legge Pnrr bis approvato dal Consiglio dei ministri si dispone un incremento di 2,5 milioni per gli oneri derivanti dalla stabilizzazione di oltre 350 dipendenti pubblici, che operano negli uffici per la ricostruzione del sisma 2016. "È motivo di soddisfazione vedere confermata l’attenzione del governo nei confronti del vasto territorio dell’Italia centrale ferito dal sisma 2016-2017 – dice il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –. Con la sollecitazione mia e dei governatori il provvedimento varato consente di dare certezza al lavoro dei dipendenti pubblici che operano per la ricostruzione nell’area del cratere. Le risorse garantiranno la copertura di tutte le esigenze contrattuali dei dipendenti da stabilizzare e consentiranno il riparto tra le amministrazioni di riferimento attraverso l’adozione di apposito Dpcm. Si tratta in totale di 359 dipendenti". Nel dettaglio, il personale stabilizzato è così distribuito: 136 delle Regioni, 223 di Comuni e Province. Dal punto di vista territoriale, nelle Marche sono 204 dipendenti pubblici: 114 nei Comuni e nelle Province, 90 in Regione.