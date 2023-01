Ufficiale: Daniele Silvetti si candida a sindaco "Adesso faremo grande la nostra Ancona"

"Abbiamo rilanciato un grande Parco Regionale (quello del Conero, ndr), ora faremo grande la Nostra Ancona: si parte!". Poche parole, quelle dell’avvocato Daniele Silvetti, per annunciare la discesa in campo per la conquista di Palazzo del Popolo, come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi. Una candidatura alla poltrona da primo cittadino che, al momento, avviene con una lista civica: "Ancona Protagonista". A farne parte trentadue tra professionisti e civici che da tempo hanno dato la loro adesione al progetto che Silvetti sta tessendo da oltre un mese. L’avvocato e presidente del Parco del Conero ha deciso di rompere gli indugi dopo settimane di attesa ma con un sostegno ormai certo anche dalla stragrande maggioranza del centrodestra che, in queste ore, sta definendo gli ultimi dettagli. Ma intanto Silvetti è partito anche per guadagnare tempo in una sfida non semplice con il centrosinistra da sempre alla guida della città e che candida l’assessore uscente Ida Simonella dopo dieci anni da primo cittadino di Valeria Mancinelli.

"Il nostro appoggio a Daniele Silvetti è convinto e compatto – esordisce l’onorevole Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia – C’è un intero mondo civico che spinge per la sua candidatura, ha fatto molto bene al Parco del Conero, è una persona equilibrata e moderata che non potrà che fare bene per il capoluogo di regione. Con gli alleati siamo ai dettagli per dare un appoggio unito del centrodestra e nelle prossime ore la partita verrà chiusa". Si dirà: certo Battistoni è al timone del partito del quale fa parte proprio Silvetti. Ma anche i responsabili regionali delle altre forze della coalizione hanno parole di stima nei confronti dell’avvocato anconetano. "Il nostro obiettivo – spiega la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia – è quello di arrivare a una candidatura che mantenga l’unità del centrodestra. Detto questo non accettiamo nessuna politica dei veti ma vogliamo arrivare a proporre il meglio per Ancona senza nessuna preclusione. Silvetti? Una persona e un politico di grande autorevolezza. Il nostro intento è quello di candidare chi può portare valore aggiunto alla coalizione. Silvetti anche alla guida del Parco ha dimostrato di saper fare bene. Ora si tratta di attendere ancora pochissimo tempo per avere l’annuncio dell’intero centrodestra".

A fare eco alle parole della senatrice Leonardi il collega di aula Antonio Saccone al timone dell’Udc regionale: "Abbiamo sempre pensato che era importante trovare un candidato che potesse allargare l’orizzonte del centrodestra mantenendo l’unità. Dico questo sottolineando che da parte nostra non accettiamo nè veti nè tantomeno fughe in avanti. Silvetti è una figura autorevole, una risorsa sulla quale non possono esserci veti. Ora l’importante è mantenere l’unità del centrodestra e allargare il più possibile alla società civile che è un valore aggiunto. Attendiamo ancora pochissimo per annunciare le nostre scelte". All’appello manca la Lega che deve chiarirsi al suo interno.

Alfredo Quarta