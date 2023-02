Ufficio anagrafe, pioggia di lamentele

Sono arrivate diverse lamentele da parte dei cittadini per quanto riguarda i servizi dell’Ufficio Anagrafe di Osimo, da un anno anche senza dirigente. "Per rinnovare o richiedere la carta di identità (documento di primaria necessità), è necessaria la prenotazione, come in tempo di Covid 19, e con tempi lunghissimi di attesa a causa dello scarso personale presente in tale ufficio, che è essenziale per i cittadini che oltretutto trovano spesso le porte chiuse, il sabato – dice Gilberta Giacchetti delle Liste civiche -. L’ufficio oltre ad essere potenziato ha bisogno di facile accesso per tutti". Un problema che va ad aggiungersi a un altro, quello delle barriere architettoniche non ancora abbattute: "Sembra paradossale che il Comune di Osimo emani un bando per distribuire dei contributi alle famiglie per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni mentre l’accesso all’ufficio anagrafe presenta impedimenti importanti e l’unico accesso possibile con il montacarico, installato dalle Amministrazioni delle Liste Civiche, trova sempre un cancello chiuso. Nel 2023 una pubblica amministrazione non può non aver reso gli uffici pubblici accessibili a tutti i cittadini Così come richiedono tutela e manutenzione le statue acefale dell’atrio comunale che a quanto pare sono in parte danneggiate".