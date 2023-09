Ufficio Marittimo Senigallia: al Comando arriva Valente

Cambio di vertice all’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, il maresciallo Salvatore Valente succede al Comandante Mp Eugenio My. Ieri il sindaco ha voluto incontrare e ringraziare il Comandante My per la collaborazione e la disponibilità che in questi anni ha dimostrato alla cittadinanza e per il suo importante contributo durante le emergenze che hanno colpito il territorio: "Gli faccio i miei migliori auguri per l’incarico che andrà a ricoprire a Santa Maria di Leuca – ha spiegato il sindaco Olivetti – la nostra Amministrazione dà il benvenuto al Maresciallo Valente rinnovando la disponibilità alla collaborazione".

Il 2023 ha visto il cambio di tutti i vertici delle forze dell’ordine: in Commissariato al vice Questore Maurizio Agostino Licari è succeduto il vice Questore aggiutno Mabj Bosco, mentre alla Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, a prendere il posto del Capitano Francesca Romana Ruberto è stato il Capitano Felicia Basilicata. Una donna, il Comandante Barbara Assanti, anche al Comando della Polizia Municipale della città.

Diversi anche i cambi ai vertici di numerosi sodalizi della città, dove a ricoprire il ruolo di Presidente in gran parte dei casi donne proprio com’è avvenuto negli ultimi mesi per le forze dell’ordine.