Ufficio mobile dei vigili per le strade a rischio

Altroché smart-working, ora l’ufficio dei vigili si trasferisce direttamente dal Comando in strada.

È quanto prevede il progetto ‘No alcol, no drugs, no crash’, che si pone di contrastare gli eccessi per gli abusi alcolici e il consumo di sostanze stupefacenti, e di riflesso gli incidenti che si verificano nel territorio. Anche il Comune falconarese vi ha aderito assieme ad Ancona (capofila) e Senigallia, ottenendo un finanziamento complessivo di 435mila euro della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha favorito l’acquisto di un nuovo ufficio mobile.

L’iniziativa avrà la durata di un anno e interessa la fascia costiera a nord della provincia di Ancona, compresa tra il capoluogo, Falconara e Senigallia.

Proprio lungo questa direttrice si verificano incidenti stradali connessi all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, come testimoniano i dati delle Polizie locali e delle forze dell’ordine.

Il fenomeno è evidente soprattutto d’estate e si concentra nelle località della movida serale e notturna, oggetto anche di migrazione da una città all’altra. Atteggiamenti borderline, specialmente prima di mettersi al volante, incrementano il rischio di sinistri con conseguenti lesioni o esiti mortali, proprio perché ci si mette alla guida in condizioni psicofisiche non idonee.

Da qui nasce l’esigenza di promuovere buone pratiche che aumentino la consapevolezza, soprattutto nei giovani. Il nuovo ufficio mobile è attinente all’aspetto repressivo del progetto, che si concretizza con un miglioramento del controllo della Polizia locale grazie anche a strumentazioni specifiche quali etilometro, precursori, sistema controllo tempi di guida per autotrasportatori professionali e kit per analisi sostanze stupefacenti. I punti monitorati vengono scelti in base alle statistiche sull’incidentalità.

Altri aspetti riguardano l’utilizzo innovativo e sperimentale di una ‘intelligenza artificiale’: grazie a dati demografici, socio economici e territoriali ma anche a quelli relativi alla incidentalità, il sistema elabora un quadro di previsione, con luogo e ora, allertando le pattuglie nelle zone dove è più probabile che possano verificarsi incidenti stradali legati ad alcol o droga. Di conseguenza si potranno effettuare servizi mirati di controllo riducendo il rischio di sinistri con feriti o addirittura mortali.

Il terzo punto è legato alla prevenzione e alla cultura della sobrietà, attraverso la divulgazione di una campagna informativa accompagnata anche da incontri pubblici nelle scuole. Gli agenti falconaresi, guidati dal comandante Luciano Loccioni, hanno già potuto sperimentare il nuovo ufficio mobile, che ha preso a circolare nei punti più sensibili della città.