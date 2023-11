Ufficio passaporti aperto sabato prossimo e il 25 novembre in modalità open day

Il commissariato di Fabriano avvisa che sabato prossimo e il 25 novembre l’ufficio passaporti sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30 con modalità "open day" (senza prenotazione online). Tutti i residenti in Fabriano e in provincia potranno presentarsi direttamente allo sportello passaporti avendo cura di avere al seguito la documentazione necessaria (istanza completa di allegati) scaricabile sul sito della polizia di Stato. Garantite le urgenze per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e turismo.