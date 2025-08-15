Ufficio postale preso d’assalto nel giorno di vigilia della festa

Vigilia di Ferragosto, ore 8,55, piazzale Loreto. All’interno dell’ufficio postale del Piano, uno dei più operativi in città, probabilmente il più frequentato anche rispetto a quello delle Poste centrali in largo XXIV Maggio, i posti a sedere nell’area dell’attesa, davanti agli sportelli, sono tutti occupati, neppure una sedia libera. In piedi una dozzina di persone e altrettante all’esterno dell’ufficio.

Alla faccia di chi sostiene che a Ferragosto il capoluogo sia un luogo deserto abitato soltanto dai fantasmi. Così come bene evidenziato dalla situazione del trasporto pubblico locale, i servizi alla persona sono richiestissimi anche nel periodo clou delle vacanze.

L’intero quartiere del Piano ieri mattina non appariva assolutamente vuoto, anzi se fosse stato giorno di mercato sarebbe stato probabilmente pieno come nel resto dell’anno. La stragrande maggioranza dei bar era aperta, il mercato coperto interno era attivo (con alcune attività ovviamente chiuse) così come la saracinesca era alzata per molti negozi senza dimenticare la presenza di alcuni ambulanti. Tanta gente in giro, a conferma di come le estati da ‘Città chiusa’ siano un ricordo lontano, almeno di una ventina d’anni.

Tornando alle Poste, all’esterno dell’ufficio di piazzale Loreto faceva già molto caldo, con un tasso di umidità elevato, ma all’interno l’aria condizionata funzionava, sebbene fosse tenuta giustamente a una temperatura non troppo bassa per evitare drastici passaggi tra freddo e caldo, con conseguenze pericolose per la popolazione più anziana. Quella che poi rappresentava l’80% della fila agli sportelli, tutti aperti e seguiti da personale delle Poste; per loro una gran mole di lavoro anche nel giorno di apertura meno atteso. Fuori c’era coda anche allo sportello bancomat delle Poste per ritirare contanti.

Abbiamo deciso di entrare e di prendere uno dei biglietti numerati, optando non per una specifica voce (pacchi, raccomandante, bollettini ecc.), piuttosto quella generale. La lettera in questione era la A e l’ultimo numero che era servito dal personale agli sportelli era il 14, mentre il nostro biglietto diceva ‘A43’. Per tutta la mattinata l’ufficio postale del Piano è stato letteralmente preso d’assalto dall’utenza, prima che la situazione ritornasse alla normalità. Adesso tre giorni di chiusura e poi se ne riparla lunedì 25 agosto.