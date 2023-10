Ufficio turistico e musei: nuovi fondi

"Così abbiamo garantito il mantenimento dell’apertura dei musei cittadini". A parlare sul rischio chiusura di alcune strutture museali, dopo il consiglio comunale dei giorni scorsi, è l’assessore al turismo Andrea Giombi: "Nell’ultima variazione di bilancio – spiega Andrea Giombi - si è permesso di garantire continuità al mantenimento dell’Ufficio Turistico e alla apertura dei musei cittadino. È stato un obiettivo importante scongiurare la chiusura al 31 dicembre, un fatto valutato positivamente anche dalla opposizione. Con il prossimo bilancio daremo maggiore continuità al servizio. Non è semplice aprire ed è ancora più difficile mantenere aperto, ma ritengo sia stato raggiunto un importante traguardo voluto congiuntamente con la collega Maura Nataloni. Ringrazio gli Uffici – conclude l’assessore Gombi - per questo importante risultato".

Senza nuovi fondi in bilancio le strutture museali o meglio una parte di queste rischiavano di non poter riaprire con il nuovo anno. Un vero peccato per le bellezze storiche, artistiche e architettoniche della città della carta. Di recente il Comune di Fabriano è entrato nel circuito Bike Hospitality riconosciuto dalla federazione ciclistica Italiana.