Ugazio, Ghirardi e Gadin a Brescia: Azzurri imbattibili

L’Adamello Vertical ha, come previsto, incoronato la nazionale italiana di Skyrunning con Ugazio, Ghirardi e Gadin. Nella categoria maschile è stato Marcello Ugazio, Campione Italiano e vice campione Mondiale, ad aggiudicarsi la prima edizione assoluta di Adamello Vertical Kilometer in 37’48’’ precedendo un altro atleta di grande livello come Davide Magnini e Cesare Bettoli. Nella femminile, il successo è andato alla vice campionessa Europea Corinna Ghirardi (47’5200) che ha preceduto Valentina Garattini e Monica Vagni.