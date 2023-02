Uil: "Amazon, coordinare tutte le infrastrutture"

"Amazon può essere un’opportunità per il territorio ma occorre una cabina di regia della Regione affinché si possano coinvolgere tutti gli attori e le parti sociali".

Così Giorgio Andreani, segretario regionale della Uil, dopo il via libera al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Jesi. "Amazon – spiega Andreani – ha scelto questa area perché abbiamo tre infrastrutture importanti molto vicine: porto, aeroporto e interporto sono stati concepiti con questa logistica ma finora nessuno ha saputo coordinarli. È tempo di dare una guida strategica". Guida che sarà necessaria, secondo Andreani "per dare continuità delle tre corsie alla rete autostradale, oggi monca, con un nord della regione che va più veloce rispetto al sud, e a rinforzare le infrastrutture ferroviarie: con l’aumento delle merci avremo bisogno di un raddoppio Falconara-Orte e di altri binari per la dorsale adriatica, oggi già sature nonostante gli impegni europei a spostare quote consistenti di traffico merci da gomma entro il 2030 e il 2050".