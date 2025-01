Uil Marche in lutto. Addio a Gasparini

Uil Marche in lutto per la scomparsa di Nazzareno Gasparini, storico sindacalista e, fino al 2013, presidente della Federazione Italiana del tempo libero Marche che promuove lo sviluppo delle attività artistiche, culturali, sportive e del turismo sociale. Aveva 84 anni e viveva a Falconara. I funerali sono stati celebrati ieri 15 nella chiesa di Sant’Antonio. Dipendente della Regione in pensione, da sempre in Uil. Un impegno, quello per il sindacato, svolto con passione e con la volontà di aiutare il prossimo, che condivideva con la moglie Nirvana Nisi, già segretaria confederale della Uil nazionale, e oggi responsabile dell’Ada di Ancona. "Era benvoluto da tutti – il ricordo della segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli – per il suo modo di approcciare le problematiche con decisione ma, allo stesso tempo, con la capacità di sdrammatizzare e trovare la via di un accordo soddisfacente per i lavoratori che rappresentava. È stato anche un antesignano della parità di genere, se pensiamo alla collaborazione e al sostegno dato alla moglie Nirvana quando quest’ultima ha svolto il suo incarico sindacale in segreteria nazionale a Roma".