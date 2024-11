Uilm primo sindacato a Fincantieri: "Il nostro impegno è apprezzato"

Con cinque rappresentanti Rsu su 9, la Uilm conquista la maggioranza assoluta nella Rsu del cantiere di Fincantieri-Muggiano. La Uilm ha raccolto 169 voti tra gli impiegati conquistando 3 dei 5 seggi del collegio e ha ottenuto 155 voti nel collegio operai conquistando 2 dei 4 seggi disponibili, per un totale di 5 seggi alla Uilm, 2 alla Fim e 2 alla Fiom. Nel complesso la Uilm ha totalizzato 324 voti (57%), seguita a distanza dalla Fim che ha ottenuto 125 voti (22%) e dalla Fiom con 120 voti (21%). Uilm anche i quattro delegati più votati: Raffaele Paita (103 voti) e Diego Delfini (45 voti) tra gli operai e Mario Lertola (88 voti) e Sara Di Somma (71 voti) tra gli impiegati. Complimenti anche a Federico Ruiz, nuovo eletto nella Rsu Uilm. "La Uilm si riconferma ancora una volta il primo sindacato in Fincantieri – dichiara Graziano Leonardi, segretario Generale Uilm di La Spezia (nella foto) – e cresce ancora nel consenso rispetto alle precedenti elezioni, conquistando un ulteriore delegato alla Fiom. Ringrazio i delegati eletti e tutta la squadra Uilm di Fincantieri per il risultato eccellente. Era veramente difficile fare meglio delle precedenti elezioni, ma i nostri candidati ce l’hanno fatta".

Un ’grazie’ da Leonardi anche "ai lavoratori del Muggiano, che da 14 anni apprezzano e premiano con il loro consenso il lavoro dei nostri delegati che tutti i giorni si confrontano con i colleghi del cantiere. La nostra forza è questa: stare tra le persone, riuscire a rappresentare e aiutare i colleghi in fabbrica lasciando da parte la retorica e puntando a risolvere i problemi". Importante anche la nomina di due dei tre rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza Rls, con l’elezione di Raffaele Paita e Sara Di Somma. Per la Uilm la campagna “zero morti sul lavoro” è un obiettivo che va perseguito quotidianamente nei luoghi di lavoro.