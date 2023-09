Ul festival sull’Africa tra laboratori, musica, favole e sapori

"Ti racconto una favola africana" è il Festival solidale che andrà in scena oggi pomeriggio (dalle 16) al Terzo Tempo, in via Mazzangrugno 17. Un pomeriggio di giochi, laboratori, ballo, musica, favole e sapori dall’Africa, per i più piccoli e le loro famiglie. Un vero e proprio festival sul tema dell’Africa giunto alla sua seconda edizione.

Fino alla serata saranno previsti: angolo lettura favole africane, costruzione maschere, pittura libera, buffet, area giochi e animazione, area palloncini e truccabimbi.

Ad animare la festa ci sarà anche Jhonny di "Etnolove", il "giocoliere disturbatore" e a rendere tutto più dolce, il gelato di Luigi Loscalzo de la Dolce vita. Alle 18 si proseguirà con il laboratorio di costruzione di strumenti musicali e concertino con Andrea di Riciclato Circo Musicale e alle 19,30 spettacolo di danza africana con Santu e i "suoi" ragazzi. Ingresso 10 euro (genitori più bambino con merenda per i bambini inclusa).

Per prenotazioni e informazioni on line e al numero: 3703734708.