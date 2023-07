Ulisse e l'Infinito, Conversazione Teatrale al Festival di Chiaravalle

Torna a Chiaravalle il festival: ‘Se c’è una strada sotto il mare’. Appuntamento venerdì alle 21 (ingresso libero) al parcheggio ex campo parrocchiale per la rassegna culturale venerdì propone una conversazione teatrale ‘Gli infiniti ritorni di Ulisse’ con l’attore Andrea Anconetani e il narratore Alessandro Pertosa. La rincorsa all’infinito e il rischio sempre presente del naufragio – dell’Ulisse omerico e dei molti Ulisse nascosti fra le pagine della letteratura e in ognuno di noi – saranno i due pilasti sui quali si strutturerà questa conversazione poetica fra un attore e un narratore. Una navigazione fra le onde della letteratura occidentale, in cui si sono rispecchiate le innumerevoli riletture dell’eroe dal multiforme ingegno, che per primo ha osato lanciare la sfida all’infinito. Nel mare periglioso dell’esistenza, Ulisse naufraga senza sosta col desiderio mai domo di sfiorare l’infinito. Munito di piccioletta barca, sfida ogni limite terreno e rema controvento, in mare aperto, con la speranza di approdare da qualche parte, arso tuttavia dal desiderio di tornare, ogni volta, a ripetere partenze sempre nuove.