Ulisse Fest, atto finale. Dalla magìa di Tokyo a quella di Napoli. Passando per l’India

Ancona, 6 luglio 2025 – Terza e ultima giornata per l’UlisseFest di Ancona. E ancora una volta il programma è ricchissimo di eventi. Due sono previsti di mattina, alla Mole Vanvitelliana: "Quando i luoghi diventano storie", con Andrea Rolando, Marcello Scaroina e Pietro Contaldo (ore 10.30), in cui gli scrittori raccontano i siti italiani Patrimonio dell’Umanità, e "Tessere storie: dal Leghorn al Jeans. Viaggio nell’artigianato femminile tra Toscana e Genova", con Clara Svanera, Francesco Tapinassi e Sandra Torre (ore 11.30), un modo inedito di raccontare artigianato e viaggio.

Il pomeriggio inizia alle ore 16 con "Viaggio a Tokyo". Matteo Bordone e Flavio Parisi racconteranno il Giappone, paese che seduce e spiazza, incuriosisce e sfugge. A seguire (ore 17) Clara Svanera, Francesco Tapinassi e Giovanni Moro proporranno un viaggio in Toscana tra lirica e arte sartoriale. Un soprano darà voce all’emozione con un’aria dalla Turandot, mentre abiti ispirati all’opera prenderanno vita, meravigliando con dettagli di alta sartoria.

Alle 18 ci si sposterà al Wine Not?, con "Noi non siamo napoletani". Gianluca Vitiello, speaker di Radio Deejay, presenterà il docufilm che racconta Napoli con gli occhi del ‘forestiero’. Alla stessa ora la Mole ospiterà ‘Storie di isole’, con Davide Ferrario, regista e scrittore, e Marco Lupis, giornalista, fotoreporter e scrittore. Si parlerà, tra l’altro, dell’ascesa e caduta dell’isola di Nauru, la repubblica più piccola del mondo.

Alle ore 18.30 Luca Calvani, in dialogo con Luca Iaccarino, ‘illustrerà’ la sua casa in Toscana, diventata un piccolo mondo a parte, dove natura, cucina e accoglienza si fondono. Gli ultimi quattro incontri del festival avranno come location piazza del Papa. Si inizia alle ore 19.30 con "Confessioni di un fotoreporter". Alessandro Gandolfi, il fotoreporter che ha pubblicato più servizi sull’edizione italiana di National Geographic, racconterà storie che spaziano dalle megalopoli dell’Asia alla vita dei giovani in Kosovo, svelando sfide e retroscena del suo lavoro sul campo.

"Un’altra idea dell’India" è il titolo dell’incontro che alle 20.30 avrà come protagonisti il giornalista e scrittore Matteo Miavaldi e l’autrice e giornalista Sabina Minardi, che proporranno una ricognizione tra le pieghe profonde e spesso trascurate del Subcontinente asiatico. Con "L’ultima acqua" (ore 21.30) la scrittrice e sceneggiatrice Chiara Barzini ripercorre il cammino dell’acqua di un celebre acquedotto di Los Angeles, mito americano per eccellenza, offrendo anche una riflessione sull’ecologia e sull’importanza di un bene primario sempre più scarso.

Si chiude alle ore 22.30 con "Nica’s Dream: New York, jazz e desideri". E’ uno spettacolo che fonde musica, parole e immagini per raccontare la straordinaria storia di Pannonica de Koenigswarter, leggendaria mecenate amata da Thelonious Monk e da tutta la scena jazz degli anni ’50. Voce narrante Valerio Corzani, tromba Giorgio Li Calzi, Polaroid di Nica animate da Andrea Daddi.