"Ulisse fest" da impazzire. Skin e Malika le grandi star di un’estate indimenticabile

Quattro giorni di eventi al Porto antico, più altri tre di ‘anteprime’. E’ quanto proporrà ad anconetani e turisti ‘UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet’, che da giovedì 4 a domenica 7 luglio animerà uno dei luoghi simbolo della città. La manifestazione itinerante farà di Ancona il luogo di incontro per viaggiatori, blogger, fotografi, autori, giornalisti e artisti, confermando la sua naturale inclinazione all’apertura, agli scambi e al dialogo tra le culture, a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo. C’è grande curiosità attorno al nuovo spazio che accoglierà gli ospiti del festival, l’Arena sul Mare. Attesissima la star internazionale del programma: Skin, voce storica degli Skunk Anansie, ma anche icona della moda, attrice, attivista e soprattutto travolgente dj. Il suo set (sabato 6) è uno dei momenti clou del cartellone. Senza dimenticare che a precederla, nella stessa giornata, sarà la cantautrice Malika Ayane, che regalerà ad Ancona uno dei suoi pochi concerti estivi, facendo ‘viaggiare’ il pubblico con la sua voce unica che ha conquistato tutti con il suo eclettismo e la sua capacità di spaziare dal pop al contemporary R&B, fino al jazz. Il ricco programma offrirà tante occasioni di riflessione e di evasione, unite tra loro dal filo rosso del viaggio. Si parlava di anteprime. A dare il via al festival, venerdì 31 maggio (ore 21) al Teatro delle Muse, sarà Alessandro D’Avenia, per la prima volta nel capoluogo marchigiano. Scrittore, insegnante e sceneggiatore, D’Avenia ha ‘sfondato’ con il suo romanzo d’esordio ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’, da cui è stato tratto l’omonimo film. Alle Muse offrirà al pubblico una riflessione sulla figura dell’eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente sulle nostre vite.

Martedì 2 Peppe Servillo, voce degli Avion Travel, racconterà la figura del grande giornalista e scrittore Tiziano Terzani, a vent’anni dalla scomparsa. Il giorno dopo al Lazzabaretto si potranno vedere i documentari del ‘BANFF Mountain Film Festival’, in un ideale viaggio dagli Stati Uniti alla Norvegia, tra scenari grandiosi e imprese umane memorabili, con un tocco lieve e attento nei confronti della disabilità. Prevista la proiezione di ‘Chronoception’ del regista francese Guillaume Broust. Ad inaugurare ufficialmente la nuova ‘arena’, giovedì 4, sarà Vasco Brondi, leader del gruppo Le Luci della Centrale Elettrica, che porterà sul palco il suo nuovo disco ‘Un segno di vita’, manifesto di umanità e di empatia dove suoni e parole cercano di ‘schiarire questi tempi bui’. Venerdì 5 si comincerà con la ‘Super Taranta Night’, per poi continuare fino a notte fonda con il dj-set ‘Febbre a ’90’. La ‘Super Taranta’ riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina. Gli artisti più amati e noti portano in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all’incontro e alla condivisione. Al termine toccherà ai dj di "Febbre a ’90", il party dedicato al meglio della musica degli anni Novanta. Tra gli altri ospiti del festival (sabato 6) c’è Vincenzo Schettini, professore di fisica diventato una star grazie a originali lezioni su Youtube, TikTok e Instagram, proposte con il titolo ‘La fisica che ci piace’. Le sue spiegazioni, vivaci e divertenti, rendono facile e comprensibile ogni concetto, perché raccontano la fisica che c’è dietro le cose che vediamo e usiamo ogni giorno. Schettini è anche un violinista diplomato al Conservatorio. Per essere sempre aggiornati sul programma: www.ulissefest.it.