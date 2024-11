Ulisse, la sua Itaca è il campo: "Un talento in netta ascesa"

Un nuovo giovane talento fa sperare il tennis italiano che già sta vivendo un grande momento con la recente vittoria sia nella Billie Jean King Cup femminile che nella Coppa Davis maschile, prima doppietta assoluta nella stessa annata per il nostro Paese e secondo trionfo consecutivo tra gli uomini, dopo aver dovuto aspettare ben 47 anni prima di fare il bis, nel 2023, dalla prima volta del 1976 a Santiago del Cile. I grandi risultati però arrivano anche tra i giovani con Ulisse Bari che trionfa al Master Nazionale Junior Next Gen Under 12 di Torino, superando 7-5, 6-4 il campione italiano U12 in carica Giovanni Di Leva, in un match che, alla luce del curriculum importante del pur giovanissimo avversario, non lo vedeva certo partire coi favori del pronostico. Dietro questo successo c’è una storia che parte da lontano, esattamente da Corinaldo, borgo marchigiano dove cresce il tennis di provincia. A raccontarla al Carlino è Leonardo Pesaresi, suo coach al Circolo Tennis Corinaldo. "Ulisse ha iniziato a 5-6 anni a Ostra, ma è con noi da quando ne aveva 7. In questi cinque anni abbiamo costruito un percorso di crescita graduale ma ambizioso", evidenzia il tecnico. Il giovane talento marchigiano, già alto 1.80 m a soli 12 anni, si allena quotidianamente sotto la guida di Pesaresi e dell’istruttore Francesco Rossi. Da due anni, il suo sviluppo è seguito da un team completo che include preparatori fisici, nutrizionista, mental coach e fisioterapista. "Con un fisico così prestante abbiamo dovuto lavorare molto sulla prevenzione - spiega Pesaresi - Nonostante la statura, oggi Bari si muove agilmente e copre il campo in pochi passi. Tecnicamente è completo: ha un rovescio naturale, un dritto potente su cui abbiamo lavorato molto, e un servizio che diventerà la sua arma migliore nel corso del tempo". I risultati già parlano chiaro: tre titoli Tennis Europe in doppio lo scorso anno e il recente trionfo sia in singolare che in doppio al Tennis Europe di Bari a settembre, prima del successo al Master di Torino, un nuovo risultato di prestigio che si aggiunge ai precedenti. Ulisse Bari per chi segue il tennis non è ormai più una sorpresa. "La chiave è stata la gestione attenta dei carichi di lavoro - sottolinea il coach – Ulisse si allena ogni giorno, ma alterniamo tennis e preparazione fisica senza mai esagerare. Siamo molto attenti a lasciargli i suoi spazi, non c’è solo il tennis nella vita di Ulisse. È monitorato costantemente nei raduni federali a Bordighera e Tirrenia. Ha ancora ampi margini di miglioramento, il meglio deve ancora venire". Il club corinaldese dove si allena e tutto il tennis marchigiano che già può vantare tra i primi 100 Atp un talento poco più che ventenne come il pesarese Nardi, fanno il tifo per lui.

Andrea Pongetti