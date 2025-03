"UlisseFest", c’è anche Max Gazzè. Servito un pokerissimo di concerti

Sarà una lunga estate di concerti ad Ancona, con la musica che unirà idealmente l’Arena sul Mare al Porto Antico e lo Stadio del Conero. Nella prima è molto atteso l’"UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet", che ha appena svelato il secondo big del cartellone, Max Gazzè, il quale sabato 5 luglio si esibirà con l’Orchestra Popolare del Saltarello in ‘Musicae Loci 2025’. Il giorno prima, venerdì 4, sul palco saliranno invece i Coma Cose.

Il capoluogo ospiterà per il secondo anno la rassegna, giunta alla sua ottava edizione, che si articolerà in tre intense giornate fatte di incontri, reading, spettacoli, film, workshop e musica. I due concerti chiuderanno le prime due giornate del festival. Max Gazzè arriverà con il suo progetto ‘Musicae Loci’, un’esperienza sonora che unisce tradizione e innovazione. Non sarà un semplice concerto, ma un viaggio musicale attraverso l’Italia, grazie alla collaborazione con orchestre popolari locali.

L’artista romano sarà accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, dando vita a una performance che mescolerà strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti. Il Porto Antico si trasformerà in un’arca sonora in cui la musica diventerà un’esperienza collettiva e un invito al viaggio. Biglietti 27 euro disponibili su www.ticketone.it. Per la prima volta ad Ancona, i Coma Cose porteranno un’atmosfera di spensierata festa d’estate al Porto Antico. Il duo milanese è una presenza davvero azzeccata, visto che ha fatto del viaggio (fisico, emotivo e artistico) una costante della propria musica.

Con le loro canzoni capaci di intrecciare poesia urbana, elettronica e cantautorato, Fausto Lama e California trasformeranno la notte dorica in un viaggio sonoro tra sogni, esperienze e voglia di esplorare nuovi orizzonti. Un concerto che promette energia e vibrazioni intense, per far viaggiare il pubblico con la mente e con il cuore. Biglietti a 25 euro, sempre su www.ticketone.it. Per gli amanti della musica pop l’altro cuore pulsante cittadino sarà lo Stadio del Conero. E anche qui sono attesi grandi nomi. A dare il via alle danze (espressione appropriata, visto il nome) sarà Zucchero, atteso il 19 giugno con il suo "Overdose d’Amore Tour".

Si annuncia una notte di pura energia e di forti emozioni, con la super band del cantante dall’anima blues pronta ad affiancarlo nell’interpretazione dei suoi più grandi successi. Due giorni dopo, proprio il giorno d’inizio dell’estate (21 giugno) toccherà ai Pinguini Tattici Nucleari. Il loro ‘Hello World - Tour Stadi 2025’. Si annuncia un concerto molto coinvolgente, in compagnia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Il 2 luglio il ‘Conero’ si riempirà della musica di Ultimo, e anche delle urla dei suoi fans. Il titolo del tour è ‘Stadi 2025 – La favola continua... ‘. L’unica brutta notizia è che il concerto è già sold-out, come del resto tutti gli altri del tour, a conferma della grandissima popolarità del cantautore. Tornando all’Arena sul Mare, non va dimenticato che il 29 luglio sarà di scena un altro cantautore molto amato, Cristiano De Andrè. L’artista rende omaggio al padre con il tour ‘De André Canta De André Best of Estate 2025’. Quel che si dice un evento ‘a grande richiesta’.

Il precedente ‘De André Canta De André Best of Tour Teatrale’, infatti, ha portato al figlio d’arte una lunga serie di tutto esaurito. Tanti bei concerti, insomma, tra fine giugno e luglio.