Ultima giornata in Promozione: playoff e salvezza in bilico

Ultima giornata in Promozione. Si gioca solo per il piazzamento playoff e per la salvezza, perché il primo posto è già stato assegnato. Da settimane, prima di Pasqua, con la Jesina vincitrice del campionato, tornata dopo appena un anno in Eccellenza. Biglietto staccato dalla squadra di Omiccioli per il massimo campionato regionale proprio nell’ultima giornata, disputata quasi un mese fa, con la vittoria nello scontro diretto di Fermignano. La Jesina oggi chiuderà il cammino nella stagione regolare ospitando il Moie Vallesina. E allora l’ultima giornata regalerà emozioni per gli altri obiettivi. Palpitante sarà il match tra Pergolese e Sassoferrato Genga, un autentico spareggio salvezza anticipato, con le due squadre divise da otto punti. Quindi il Sassoferrato Genga non dovrà perdere altrimenti sarà retrocessione diretta per il ’Sasso’ per la regola dei dieci punti di distacco. In caso di pareggio o di vittoria della formazione anconetana le due formazioni si ritroverebbero di fronte fra una settimana e sempre sul campo della Pergolese, per il playout, con la squadra di casa che avrebbe a disposizione due risultati (vittoria o pareggio) per centrare la permanenza. Già retrocesse invece Barbara Monserra e Appignanese. Nei playoff soprattutto si giocherà per la miglior posizione visto che la Fermignanese è già in finale visti i quindici punti di vantaggio che ha rispetto alla coppia Villa San Martino e Moie Vallesina ormai tagliate fuori. Fari puntati sul Marina, quarto, che dovrà vincere in casa contro la già retrocessa Appignanese e sperare in un passo falso del Vismara di scena sul campo del Villa San Martino per cercare il sorpasso in classifica e giocare così in casa la semifinale playoff.

Il programma. Promozione (girone A), 30esima giornata. Oggi (ore 16,30): Gabicce Gradara-Fermignanese, Jesina-Moie Vallesina, Lunano-Sant’Orso, Marina-Appignanese, Pergolese-Sassoferrato Genga, Tavullia Valfoglia-Biagio Nazzaro, Villa San Martino-Vismara, Vigor Castelfidardo-Barbara Monserra. Classifica: Jesina 61; Fermignanese 57; Vismara 49; Marina 47; Villa San Martino e Moie Vallesina 42; Tavullia Valfoglia e Gabicce Gradara 40; Vigor Castelfidardo 39; Lunano 38; Biagio Nazzaro 37; Sant’Orso 36; Pergolese 33; Sassoferrato Genga 25; Barbara Monserra 22; Appignanese 18.