Ultima replica con ’Cabaret. The Musical’

Ultima replica per ‘Cabaret The Musical’, in scena al Teatro delle Muse di Ancona in esclusiva regionale. Oggi (ore 16.30) il pubblico potrà applaudire i protagonisti, Arturo Brachetti (anche regista insieme a Luciano Cannito) e Diana Del Bufalo, oltre al ricco cast, che si muove tra le scene realizzate da Rinaldo Rinaldi e indossa i costumi firmati da Maria Filippi. Le coreografie sono di Luciano Cannito, che ha curato anche traduzione e adattamento insieme allo stesso Brachetti. Irriverente, piccante, spettacolare, divertente, cinematografico, ‘Cabaret’ è uno di più famosi musical di sempre. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest’anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. Come musical a Broadway e a Londra, vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni. La storia è basata su personaggi ed eventi veri, descritti nel romanzo "Goodbye to Berlin" di Cristopher Isherwood, che passò tre anni della sua vita a Berlino, a cavallo degli anni Trenta. Una città allora straordinariamente vitale, con i suoi locali e la sua frenetica vita notturna, e con incredibili correnti artistiche che ne facevano il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune. A distruggere questo mondo (e non solo questo, purtroppo) fu l’avvento del nazismo.