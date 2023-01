Ultimi dettagli su Silvetti Ma i malumori serpeggiano

Dalle parole, anzi dalle foto ai fatti. Sono passati quattro giorni dallo scatto postato dal presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti, in compagnia del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: un’immagine plastica di un percorso condiviso sulla candidatura a sindaco di Ancona per Silvetti. Eppure l’ufficialità non arriva. I bene informati parlavano di una soluzione entro la prima metà di questa settimana e invece i tempi rischiano ancora di allungarsi a causa di una serie di incontri, riunioni, vertici, conciliaboli. Al centro delle discussioni, in attesa dei programmi politici de centrodestra sul capoluogo di regione, non certo un villaggio sperduto, la condivisione di una candidatura che ancora è tutto meno che condivisa al 100%. Si starebbero limando le divergenze e le differenze. Il calendario a stretto giro di posta indica come possibili appuntamenti-chiave il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, leader senza ombra di dubbio della coalizione, in programma nella serata di ieri, e poi il vertice decisivo: quello tra i tre coordinatori regionali di Fdi, Lega e Forza Italia che si dovrebbe tenere oggi pomeriggio o al massimo domani. Il centrodestra non riesce a trovare un accordo definitivo su Silvetti. In mano, tuttavia, non ha altri nomi immediatamente spendibili perché su Silvetti ha puntato dritto ormai da mesi dopo candidature sfumate tra estate e autunno e autopromozioni poco gradite.

Nella squadra elettorale non ci dovrebbero essere solo i tre partiti principali, si punta a tirare dentro i Moderati e le civiche. In ballo restano le adesioni di 60100, il movimento di Stefano Tombolini, mentre gli Animalisti della Brambilla, coordinati da Teresa Dai Prà, si sono chiamati fuori. Qualcosa in più di semplici perplessità arrivano da Aristide Corazzi, membro del direttivo provinciale di Forza Italia: "Il presidente della Regione vuole passare alla storia come colui che intende con la riconquista del comune di Ancona, riequilibrare l’andamento di una giunta in preda al panico per non esser riuscita a raggiungere uno solo degli obiettivi programmati, gestendo in affanno salute e infrastrutture. Ora lo stesso presidente, non ha neanche provocato un solo confronto all’interno del centrodestra locale per stabilire chi veramente sia in grado di poter ambire alla poltrona di sindaco. Resta il dubbio che in realtà non si voglia vincere nel capoluogo, ma soccombere mantenendo una fase oscurantista che da troppi anni invade come una cappa insopportabile la città di Ancona".