Ultimo appello "Salvate l’istituto di storia"

"Se il contributo venisse a mancare nel 2023, come già successo nel 2022, o fosse di entità sensibilmente inferiore rispetto alla continuità degli anni passati (tra i 50 e i 70mila euro annui, ndr), si prefigura concretamente la necessità della chiusura dell’istituto". Il presidente dell’Istituto di Storia delle Marche ha preso carta e penna e scritto una lettera accorata indirizzata al presidente della giunta regionale, Francesco Acquaroli, e agli assessori che compongono la sua giunta. Sono giorni importanti questi perché a breve la Regione dovrebbe deliberare la scelta fatta i merito al finanziamento di uno dei patrimoni storici della cultura marchigiana, appunto l’Istituto diretto da Amatori che da due anni non percepisce finanziamenti come invece disposto proprio da una legge regionale di mezzo secolo fa.

Nelle scorse settimane il Carlino si è a lungo occupato di questa vicenda che ha sollevato tante proteste e soprattutto la grande solidarietà degli anconetani e non solo e del mondo della cultura nazionale. Un segno tangibile è stata la petizione online ideata dalla professoressa Carla Marcellini, una dei due vicepresidenti dell’Ism, che ha raggiunto un traguardo straordinario. La campagna sta andando avanti, ovviamente adesso più a rilento degli inizi, ma intanto è stata capace di raccogliere quasi 20mila firme (ieri sera alle 18 aveva raggiunto quota 19.570): "I bilanci annuali dell’Istituto – prosegue la lettera di Franco Amatori, storico di grande fama – regolarmente redatti e approvati e in possesso della Regione certificano come gran parte delle spese di gestione, sempre effettuate con cautela e documentate in maniera trasparente, siano coperte dal contributo annuale della Regione. Qualora confermaste la decisione di non fornire i fondi, tale eventualità porrebbe in condizioni di estrema difficoltà anche gli istituti storici provinciali anch’essi destinatari, in quota parte, dei contributi regionali previsti dalla legge del giugno 1973. Sono sicuro che la Regione non vorrà disperdere questo importante e unico patrimonio bibliografico, archivistico e culturale. Resto convinto che le Marche non debbano segnalarsi come la sola regione nel panorama nazionale a operare una scelta esiziale per il maggiore istituto di storia del suo territorio. Confido in una soluzione rapida e ragionevole" si conclude la lettera firmata dal professor Amatori a tutela dell’Ism e dei suoi oltre 40mila volumi.