Ultimo giorno per il direttore Maraldo: "Lascio dopo 7 anni di grandi risultati"

"Sono stati sette anni bellissimi, di grandi risultati, ringrazio il personale medico e la classe dirigente" . Così il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Antonello Maraldo, nel suo ultimo giorno di lavoro nella struttura. Maraldo, nominato nel marzo del 2016, torna "all’Inail", ente in cui aveva già lavorato prima di assumere l’incarico presso l’Azienda ospedaliera marchigiana, affiancando il dg Michele Caporossi e il direttore sanitario Alfredo Cordoni. Tra le sfide all’inizio della sua attività da direttore amministrativo, Maraldo evidenzia "la revisione dei fondi contrattuali che ci chiese la Regione perché all’epoca erano sottostimati rispetto alla reali necessità" e il lavoro per mettere a punto "i regolamenti per la libera professione, per il conferimento degli incarichi e per il codice degli appalti". Con l’avvento della pandemia, "si è lavorato molto per supportare l’apparato sanitario". "Intensa attività" anche sul fronte dei cantieri "per la realizzazione della nuova palazzina degli uffici amministrativi e per l’appalto del nuovo elisoccorso, per le opere di ristrutturazione, la messa a norma antincendio e antisismica, il nuovo servizio mensa e i due nuovi bar (a Torrette e Salesi), l’appalto per le pulizie". "Ho cercato di tenere un dialogo costante con i sindacati – dice ancora – ne è riprova il fatto che abbiamo svolto mediamente una cinquantina di incontri l’anno per regolare la produttività e la graduazione delle funzioni", mentre sul fronte delle opere all’interno della struttura, evidenzia "l’ampliamento della sala emergenza e dell’Obi" e poi "l’acquisto di nuovi macchinari, come la Tac Force e la Tac Revolution". Il massimo risultato è il riconoscimento come migliore ospedale pubblico in Italia da Agenas, che è "frutto di un lavoro di squadra impostato negli anni" spiega.