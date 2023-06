"Ultra", una danza ambientalista "Così indago il mondo sotterraneo"

di Raimondo Montesi

Un mondo nascosto,sotterraneo, una cavità buia che ospita un ecosistema composto da organismi impegnati nel processo di costante connessione, scambio e trasformazione della materia. Ecco a voi ‘Ultra’, spettacolo firmato da Nicola Galli e coprodotto con Marche Teatro che oggi (ore 21.30) al Teatro della Luna di Polverigi chiude la seconda giornata di ‘Inteatro Festival’. Un lavoro che parla dell’atavica separazione tra umano e non-umano, e che immagina un nuovo equilibrio tra mondi diversi, ma non separati. La giornata inizia con ‘Leonia’ di Veronica Vagnoni e Mirto Krasaki (ore 19) nel parco di Villa Nappi, il cui cortile alle 19.30 ospiterà ‘Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e loro’ di Alessandra e Roberta Indolfi. A seguire (ore 20) nella villa replica di ‘I Am A Problem’ di Simone Donati.

Galli, ‘Ultra’ vuol proporre una nuova visione della vita sulla terra, in cui il rapporto con la natura oggi è compromesso?

"E’ una creazione con cui prosegue il mio interesse per il rapporto tra essere umano e natura, per la separazione tra quello che noi riteniamo umano e tutto il resto. Indago un sottosuolo, un mondo invisibile e per questo difficile da comprendere. Ci sono vari tipi di organismi: animali, vegetali... ci sono i funghi. Tutti interconnessi da abilità legate ai sensi, alla percezione. Al pubblico viene offerta una veduta su questo mondo oscuro e nascosto, incarnato da due corpi elettrici custodi di un archivio di saperi".

Uno spettacolo ‘ambientalista’?

"Mi interrogo sul nostro ruolo nel mondo, sulla possibilità di percepire relazioni nascoste che portino all’idea di un equilibrio. ‘Ultra’ è un invito ad andare ‘oltre’, a immaginarci più che umani, a pensarci come parte integrante di un mondo complesso. Non si condanna l’uomo, ma si propone una presa di posizione e di coscienza. Non diamo risposte, ma poniamo domande su chi siamo e dove andiamo". Ma c’è comunque una critica sociale?

"A me piace parlare di temi urgenti, e quello ambientale è uno dei più urgenti. Il pubblico è stimolato a pensare, a interrogarsi insieme a noi su certe cose. La funzione dell’arte è porre domande".

Per alcuni la danza contemporanea è ‘difficile’.

"Risulta tale se parla un linguaggio non compreso. Anche le piante hanno un loro linguaggio. Quello della danza contemporanea va scoperto e capito, non spiegato. Il suo non può essere il linguaggio del quotidiano. L’arte crea un mondo parallelo, invita a lasciarsi coinvolgere da quello che non conosciamo, ad approcciarci al nuovo. E questo lo fa unendo temporaneamente una comunità di persone che si ritrovano insieme".