Ultraleggero precipitato: ora indaga la Procura

Ultraleggero precipitato, la Procura ha aperto un fascicolo dopo l’incidente che si è verificato alle 11,40 di mercoledì a Trecastelli in località Monterado. L’ultraleggero, modello Tecnam P92 era decollato due giorni fa nei pressi dell’Aviosuperficie Valcesano a Monte Porzio. Alla guida un 73enne senigalliese e un suo coetaneo di origine sarda ma residente a Rimini, entrambi esperti. Il reato ipotizzato è lesioni colpose ma per ora il fascicolo è a carico di ignoti.

La pm Irene Bilotta ha disposto il sequestro del velivolo, eseguito dai carabinieri della Scientifica che si stanno occupando dei rilievi. Sul mezzo verranno eseguiti tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. In particolare si dovrà chiarire se si è trattato di un malfunzionamento dell’ultraleggero, di un errore umano o di un malore di chi lo stava pilotando.

Saranno le indagini dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civili) a capire cosa possa avere causato l’incidente. Il velivolo non ha mai preso quota, è precipitato poco dopo in via delle Querce, a ridosso del letto del fiume Cesano. Un impatto alleggerito dai rovi e dalla vegetazione presente sulle sponde del fiume Cesano dove il velivolo potrebbe avere rimbalzato. All’arrivo dei soccorritori, la parte più danneggiata è risultata quella anteriore e il velivolo era adagiato su un lato. L’abitacolo era invece in parte accartocciato. Il passeggero era fuori dal Tecnam, cosciente, mentre il suo compagno era incastrato all’interno. Per raggiungerlo, i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia hanno dovuto tagliare alcuni rovi con una motosega ed aprire la strada del personale medico in attesa che l’uomo fosse estratto dai pompieri. Semicosciente è stato trasferito all’ospedale di Torrette di Ancona in eliambulanza, mentre l’uomo che viaggiava al suo fianco, con lesioni lievi.

Una caduta libera che, anche se breve, sarebbe potuta costare la vita dei due uomini che ieri, approfittando della bella giornata di sole, nonostante il vento, erano usciti per fare un giro. Ad accorgersi che qualcosa nell’ultraleggero non andava sono stati anche alcuni automobilisti che hanno notato il Tecnam P92 passare a bassa quota, tanto da preoccupare anche alcuni residenti della zona che si sono rivolti ai social, per capire cosa stesse accadendo. Per fare chiarezza gli inquirenti ascolteranno anche l’uomo che si trovava al fianco del pilota.

Intanto l’ultraleggero è stato rimosso ieri e trasferito in una struttura idonea al ricovero del veicolo.