Umani Ronchi protagonista al Vinitaly

Cinquantacinque volte Vinitaly per Umani Ronchi, la storica cantina marchigiana da oltre 60 anni di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti, che anche quest’anno sarà a Veronafiere dal 2 al 5 aprile, portando con sé tutta la sua esperienza, ma anche la sua vision orientata alla ricerca continua, alla sperimentazione e all’innovazione. Protagonista della più importante fiera del vino sin dal suo esordio, l’azienda, con sede a Osimo, si prepara a vivere un’edizione particolarmente ricca di riconoscimenti e importanti novità. Ancora una volta, per il dodicesimo anno consecutivo, Umani Ronchi parteciperà al grand tasting di Opera Wine, l’esclusivo evento première della kermesse firmato Wine Spectator, rivista americana tra le più influenti del settore. La cantina prenderà parte alla celebre degustazione, in programma sabato 1°aprile, con il Plenio 2016.