Umani Ronchi tra le 100 imprese più competitive del Centro

Nuovo prestigioso traguardo per Umani Ronchi, entrata nell’albo d’oro delle 100 aziende più competitive del Centro Italia e delle Isole, secondo l’analisi condotta da Industria Felix Magazine, il periodico in supplemento al Sole 24 Ore, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved. La storica cantina marchigiana, punto di riferimento nel panorama enologico nazionale ed internazionale, si è aggiudicata l’Alta Onorificenza di Bilancio come “Migliore Impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria”, confermando il suo ruolo di eccellenza imprenditoriale.