Umbria: l'introduzione del foglio di servizio elettronico minaccia il settore NCC

L’introduzione del foglio di servizio elettronico a partire da gennaio renderà difficilissimo svolgere il nostro lavoro di noleggio auto con conducente colpendo proprio quelle caratteristiche di flessibilità del nostro servizio e, per quanto riguarda l’Umbria, condannando un settore essenziale per il turismo. Per questo ci rivolgiamo ai parlamentari del territorio per spingere il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a modificare la norma.

Ne è convinto Paolo Calistroni, presidente regionale di Cna Trasporto persone, che interviene a difesa delle esigenze del settore, in Umbria costituito da circa 250 operatori. "Lungi dal risolvere il problema del lavoro irregolare - prosegue - questo provvedimento rischia di ottenere il risultato esattamente opposto". All’origine dell’appello ai parlamentari c’è l’introduzione, a partire dal primo gennaio 2025, dell’obbligo di compilazione del foglio di servizio elettronico.

"Noi non siamo contrari a soluzioni che favoriscano un maggior rispetto della legalità da parte delle imprese, ma il foglio di servizio elettronico, così com’è, rappresenta un inutile sovraccarico perché anziché semplificare e mettere in trasparenza, complica la vita agli operatori e abbassa la qualità del servizio, facendogli perdere quella flessibilità che è la caratteristica distintiva e qualificante del servizio NCC. Ma soprattutto non risolverà il problema dell’abusivismo, come sostiene il ministro per motivare un decreto che motivabile non è, quando invece è solo un tentativo maldestro e inutile di risposta a situazioni critiche presenti in alcune grandi città, lontane dalla realtà umbra".

Il quadro è ulteriormente peggiorato dalla modifica dell’art. 85 del codice della strada, che paradossalmente non prevede misure sufficientemente incisive contro gli abusivi, ma introduce sanzioni ancora più pesanti per i noleggiatori, arrivando anche alla sospensione della carta di circolazione sin dalla prima infrazione.

"La classica ciliegina sulla torta arriva da una recente sentenza della Cassazione che permetterà alle agenzie di viaggio di effettuare trasporti per i propri clienti con auto private, senza dover dimostrare nessuno dei requisiti professionali e tecnici che un’impresa NCC deve possedere e, naturalmente, senza nessun obbligo di compilazione di foglio di servizio, elettronico o cartaceo che sia".