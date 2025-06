Umed meglio di Barontini. Complimenti dall’azzurro

Edizione da record la 14ª del Memorial Luigi Serresi con due primati italiani giovanili. Ad Ancona, negli 800 metri, vola il romano Umed Caraccio in 1’47’’92 che vale la migliore prestazione nazionale allievi superando di quasi un secondo il limite under 18 di Simone Barontini, 1’48’’76 a Jesolo nel 2016. Proprio l’azzurro, presente come spettatore sulla pista di casa al campo Italico Conti, è tra i primi a complimentarsi con il portacolori delle Fiamme Gialle Simoni.

Nella stessa gara, super progresso del 22enne Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) in 1’48’’13 per togliere oltre un secondo al personal best, il recente 1’49’’46 ottenuto nei campionati universitari, e timbrare il minimo per i prossimi Assoluti. Cresce anche l’allievo Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona) con 1’57’’. Non è l’unico exploit perché cade la MPI cadette dei 600 metri in 1’31’’62 per merito di Bianca Baiocco (Atl. Libertas Arcs Perugia) che lo toglie a un’altra marchigiana, Eleonora Vandi (1’32’’27 nel 2011). Sempre nel mezzofondo, sui 1500 metri la fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) si migliora di oltre due secondi e mezzo con 4’25’’70 nel meeting intitolato al dirigente che ha guidato l’atletica delle Marche come presidente del Comitato regionale Fidal, dal 2004 fino alla sua scomparsa avvenuta nel novembre 2011.

A conquistare il Memorial Patrizio Pasquinelli, che premia il miglior risultato di atleti "over 35" nei 3000 metri e dedicato al giudice di gara anconetano, è l’osimano Mattia Franchini (Sef Stamura Ancona, 8’49"18). Nel salto in alto il Memorial Franco Consoli, in ricordo del noto tecnico, va invece ad Alfredo Santone (Sef Stamura Ancona) che si aggiudica il successo con 1.97 e la gara femminile vede imporsi Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese, 1.65). Due primati personali nei lanci di Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona): 15.43 nel peso dopo il 45.66 nel disco davanti a Edoardo Dezi (Cus Macerata) che cresce con 40.92. Nello sprint, sui 200 metri stesso crono di 25’’38 per la promessa Alice Frontalini (Tam) e per l’allieva compagna di club Adjo Gloria Gagba che riscrive il suo primato. Assegnati i titoli regionali cadetti dei 150 metri, a Gabriele Ismailciuc (Atl. Elpidiense Avis Aido) in 17’’30 (+1.5) e Giulia Ibba (Atl. Osimo) con 19’’21 (+2.7), e dei 600 per Nicolò Cozza (Atl. Fabriano, 1’31’’15) e Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona, 1’37’’94).

Nella classifica a squadre trionfa la Sef Stamura Ancona che precede Collection Atletica Sambenedettese e Atletica Avis Macerata.