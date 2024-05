Un 2 giugno anticipato per i neodiciottenni

Festa della Repubblica anticipata per i neodiciottenni jesini: quest’anno c’è anche l’attore Pietro Piva. Sono oltre trecento i ragazzi e le ragazze che nel corso di questo anno hanno compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età e che sono stati invitati alla tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione in occasione della festa della Repubblica.

L’appuntamento è per venerdì alle 17.30 all’ex II circoscrizione di Via San Francesco (accanto alla farmacia comunale) dove interverrà il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Seguirà una mise en éspace delle "Lettere dal carcere" di Antonio Gramsci, a cura dell’attore Pietro Piva. Poi, come ormai tradizione, a tutti i neodiciottenni jesini che proprio con la maggiore età acquisiscono nuovi importanti diritti e doveri, sarà consegnata una copia della Costituzione. Domenica poi per la festa della Repubblica la consueta cerimonia sotto il Municipio con la deposizione da parte del primo cittadino di una corona d’alloro dedicata ai caduti delle guerre di Indipendenza.