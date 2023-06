Un 2 giugno di polemiche "Della ex amministrazione alla parata solo Susanna"

"Cari amici e compagni, così non va bene. La festa della Repubblica vale sempre. Brava Susanna". Autore del post pubblicato ieri mattina è Lanfranco Giacchetti, coordinatore di Europa Verde. Un post su Facebook attraverso cui Giacchetti ha voluto sottolineare quella che, secondo lui, è stata una mancanza da parte del centrosinistra, ossia non presenziare alle celebrazioni del Monumento ai Caduti. È bastato quel post per accendere la miccia a sinistra. La Susanna di cui parla Giacchetti è Susanna Dini, più votata alle recenti elezioni amministrative nelle file del Partito Democratico. In realtà venerdì mattina al Passetto la Dini non era sola, c’erano altri pezzi del centrosinistra locale e regionale, tra cui l’assessore Stefano Foresi (come riportato dal Carlino): "Per me è normale essere qui ogni 2 Giugno, ci sono sempre venuta, l’anno scorso ho portato anche i figli. Qualche altro membro del centrosinistra anconetano doveva esserci? Forse, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole e credo se ne sia discusso troppo" è stato il commento di Susanna Dini. Sulla vicenda abbiamo sentito anche il segretario comunale Dem, Simone Pelosi: "Personalmente non sono andato perché ieri (venerdì, ndr.) ero fuori con la famiglia. Dopo mesi difficili come gli ultimi mi sono preso un paio di giorni da dedicare alla famiglia, non credo mi debba giustificare per questo. Sulla scelta degli altri, in generale, credo che la stanchezza e gli effetti del voto abbiano fatto la differenza". Il post che ha scatenato la discussione non è passato inosservato, sebbene non preciso oltre alla Dini Giacchetti avrebbe dovuto dire bravo pure a Foresi). Decine e decine i messaggi per commentare l’accaduto, fino a quando lo stesso Giacchetti ha capito di aver generato un blob cercando di porre rimedio. Forse era troppo tardi: "Vediamo di non fare di tutta un’erba un fascio..." ha risposto Giacchetti a un commento piuttosto pepato. In piazza IV Novembre il 2 Giugno non c’era la sindaca uscente Mancinelli (che in mattinata aveva comunque ricordato il 2 giugno con un messaggio social) e la candidata sindaca Simonella, ma non c’erano neppure molti degli altri candidati, a sindaco e in consiglio. Così come durante le edizioni passate non tutti i membri del centrodestra erano presenti.