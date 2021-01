"Durante le ultime settimane di campagna elettorale l’estate scorsa abbiamo profuso il massimo sforzo per incontrare - rimanendo in posizione di assoluta imparzialità - tutti i candidati, presentando loro le nostre istanze, tra le quali una legge per l’architettura e i nostri suggerimenti. Sono stati incontri densi di contenuti che, adesso, ci auguriamo possano avere seguito. L’Ordine degli Architetti di Ancona ha dovuto tenere chiusa a...

"Durante le ultime settimane di campagna elettorale l’estate scorsa abbiamo profuso il massimo sforzo per incontrare - rimanendo in posizione di assoluta imparzialità - tutti i candidati, presentando loro le nostre istanze, tra le quali una legge per l’architettura e i nostri suggerimenti. Sono stati incontri densi di contenuti che, adesso, ci auguriamo possano avere seguito. L’Ordine degli Architetti di Ancona ha dovuto tenere chiusa a lungo la propria sede e spostare sul web tutti gli eventi che si sarebbero dovuti tenere dal vivo. Non è la stessa cosa, certo, ma la tecnologia ci ha permesso di continuare a confrontarci e ad aggiornarci, ognuno a casa propria. In pieno lockdown di primavera l’Ordine si è battuto, insieme al Consiglio nazionale, perché il governo riconoscesse l’indennità anche agli architetti liberi professionisti: una battaglia condotta pensando ai tanti colleghi, soprattutto i più giovani, le cui difficoltà erano state inizialmente sottovalutate dall’esecutivo. A maggio, con la riapertura dei cantieri, ci siamo esposti molto per correggere una stortura molto pericolosa: quella dei contagi equiparati a un infortunio sul lavoro. Un errore che avrebbe potuto avere conseguenze anche penali per il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza, professionisti ai quali non si può chiedere di trasformarsi in immunologi o operatori sanitari. Poi la maratona digitale "Architettura è bene comune", alla quale abbiamo partecipato con entusiasmo, cogliendo l’occasione per rappresentare le sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare e per le quali il ruolo dell’architetto dev’essere sempre più centrale. E non abbiamo mai dimenticato i problemi dei nostri territori colpiti dal sisma del 2016. Qui vogliamo ricordare brevemente le battaglie per snellire le procedure di ricostruzione e per dare dignità al lavoro dei professionisti che quotidianamente lavorano sul campo tra mille difficoltà. Un successo che consideriamo anche nostro è l’anticipo del 50% dei compensi finalmente riconosciuto, una misura che ha dato respiro ai tecnici ma che certo non è sufficiente per sbloccare il processo di ritorno alla normalità".

Donatella Maiolatesi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona