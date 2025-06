Un abbraccio bipartisan della politica fino a tarda sera

Centrodestra e centrosinistra uniti in un comune e commosso abbraccio alla figura quasi mitologica di Stefano Foresi. Praticamente l’intera giunta comunale, a partire dal sindaco Silvetti, rimasto per oltre un’ora di fianco al feretro dell’ex assessore del Partito Democratico, ha voluto omaggiare il feretro, compresi Daniele Berardinelli e Stefano Tombolini che hanno ereditato le deleghe principali di Foresi. A Palazzo del Popolo, nelle prime due ore della camera ardente sono arrivati l’assessore regionale al bilancio Goffredo Brandoni, il presidente del Parco del Conero Luigi Conte, Giacomo Bugaro, ovviamente il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi e tantissimi consiglieri di maggioranza. Molto apprezzata dai familiari di Foresi la visita del questore Cesare Capocasa. Nutrita la rappresentanza degli ex colleghi di giunta di Foresi, da Paolo Manarini ad Andrea Guidotti, passando ovviamente per Ida Simonella. Un saluto lo hanno portato Maurizio Mangialardi, Andrea Nobili, la presidente dell’Anpi Ancona Tamara Ferretti, l’ex dirigente Alessandrini, Silvana Amati e poi Diego Franzoni che doveva prendere il posto proprio di Stefano Foresi in minoranza, seggio poi assegnato a Edoardo Carboni. Nel pomeriggio una nutrita delegazione del Partito Democratico è arrivata nella camera ardente, tra cui Susanna Dini, Simone Pelosi, Federica Fiordelmondo e altri.