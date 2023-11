Un acconciatore, tirocinio extracurricolare retribuito

Un acconciatore. Data scadenza: 051224. Codice offerta 2358134. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Parrucchieria di Ancona ricerca un parrucchierea età compresa 18-29 anni possesso patente B e automunito necessariamente residente nel comune di Ancona. Tipologia contrattuale tirocinio extracurriculare retribuito durata 6 mesi, tempo pieno. N.B.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi inviare il cv al seguente indirizzo e-mail: centroimpiegoancona.tirocini@regione.marche.it indicando nell’oggetto il codice 235813.4.