Un addetto alla contabilità per associazione di categoria

Un addetto alla contabilità. Data scadenza: 19/02/24. Codice offerta 456345/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: borsa lavoro. Associazione di categoria, operante ad Ancona nel settore agricoltura, ricerca un addetto/a alla contabilità- under 65 - disoccupato/a ai sensi del d.lgs 150/2015 - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll)- residente nella regione Marche. Mansioni: operazioni di tenuta delle scritture contabili. Possesso del diploma di ragioneria o di istituto tecnico commerciale - della patente b con disponibilità auto - conoscenze informatiche (office, internet e posta elettronica). Tipologia contrattuale: borsa lavoro retribuita - durata 8 mesi - 30 ore settimanali. Per candidarsi inviare il cv al seguente indirizzo e- mail centroimpiegoancona.tirocini@regione.marche.it , indicando nell’oggetto borsa lavoro codice 456345/3