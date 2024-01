Un addetto all’acquisizione del materiale in cantiere

Un addetto all’acquisizione del materiale. Data scadenza: 19/01/24. Codice offerta 184053/6. Studio professionale di Ancona che si occupa di effettuare prove di resistenza su materiali edili, stradali e strutturali per la verifica, il controllo e il supporto nella realizzazione delle opere stesse ricerca un addetto/a al prelievo materiali presso cantieri anche senza esperienza. Il candidato/a sarà fornito di mezzo aziendale e dopo un periodo di formazione, a carico dell’azienda, acquisirà la qualifica di "tecnico di laboratorio". Richiesti: diploma di scuola media inferiore e/o superiore, patente b (automunito/a), disponibilità a trasferte in ambito provinciale, regionale, nazionale. Preferibile età compresa tra 18 e 40 anni e domicilio nelle province di Ancona o Macerata. Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 mesi) trasformabile, rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno (8/13 - 14/17). Per candidarsi inviare il curriculum a amministrazione@stsmobile.it tel 0712865194.