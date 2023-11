Un addetto all’assistenza di minore affetto da autismo. Data scadenza: 080124. Codice offerta 4730481. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733827801. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Famiglia domiciliata a Jesi ricerca ai sensi della procedura del Dpcm "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" un addetto all’assistenza di minore affetto da autismo. Requisiti: buona conoscenza lingua italiana e bengalese, possesso pat. B disponibilità: orario settimanale 28 ore, sabato e domenica lavorativa, giorno di riposo lunedì. Inviare curriculum vitae con cod. 4730481al seguente recapito e mail: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it