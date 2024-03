Un addetto alle consegne e lavorazione carni suine

Un consegnatario. Data scadenza: 11/03/24. Codice offerta 25467/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido @regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Salumificio Mancinelli con sede a Falconara Marittima ricerca un addetto/a alle consegne e alla lavorazione delle carni suine. Mansioni: consegna merci per 3 mattine alla settimana e, nel restante orario, lavorazione carni suine più pulizia degli ambienti. Saranno preferiti candidati con esperienza maturata in macelleria e manualità nell’uso dei coltelli ma non indispensabile. Richiesta prontezza e disponibilità ad apprendere, patente b (automunito/a). Preferibile domicilio nel comune di Falconara marittima e limitrofi. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (7,00-12,00 ; 14,00-17,00). Per candidarsi inviare il curriculum a info@salumificiomancinelli.it