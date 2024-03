Un addetto alle vendite nel settore musicale

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 25/03/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: Addetti alle vendite. Codice offerta 300134/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Castelfidardo musica ricerca n. 1 "addetti alle vendite". Mansioni: addetto alle vendite e assistenza alla clientela. Il candidato ideale dovrà possedere la passione per la musica e competenza a livello base nel suonare la fisarmonica. Età min 20 max 45 anni, ottima conoscenza della lingua inglese preferibilmente domiciliato/a nel comune di Castelfidardo automunito/a con possesso patente tipo b. Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito - durata max 3 mesi, minimo 20 ore settimanali n.b.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi inviare il cv insieme a una breve lettera di presentazione al seguente indirizzo e-mail: info@castelfidardomusica.it