Un agente assicurativo come analista previdenziale

Un agente assicurativo. Data scadenza: 26/02/24. Codice offerta 36331/14. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 071/9959104. Borsa di ricerca. Azienda settore assicurazione/gestione risparmio con sede a Senigallia è disponibile a ospitare per borsa ricerca una figura di "analista previdenziale, consulente patrimoniale e assicurativo" dell’uno e dell’altro sesso, età compresa tra i 18 e 35 anni, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia. Buona conoscenza office, internet, posta elettronica e social media. In possesso della patente b. Orario 32 ore settimanali, spezzato. Il candidato può candidarsi inviando il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: sanny.savelli.01597@unipolsai.it - borse ricerca 2024.