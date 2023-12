Un aiuto concreto a chi è in difficoltà

L’acronimo è OCC, tradotto significa Organisimo di Composizione delle Crisi. In pratica si tratta di uno strumento messo a disposizione delle amministrazioni per attivare un ufficio che dovrebbe consentire di andare incontro alle difficoltà dei cittadini. Nello specifico chi non riesce più a garantire la copertura delle spese e dei finanziamenti accesi e, sovraesponendosi, rischia di cadere. Il Comune si affiderà a dei professionisti che aiuteranno i cittadini in difficoltà analizzando le singole posizioni, i mutui accesi, i salari e così via: "Una mano tesa e leale a chi è in difficoltà" dice Zinni