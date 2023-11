Un aiuto cuoco di ristorante specializzato in piatti etnici

Un aiuto cuoco di ristorante. Data scadenza: 080124. Codice offerta 2506771. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Lavoro dipendente. Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca ai sensi della procedura del dpcm "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" un aiuto chef con esperienza di 1 anno. Mansioni: preparazione pasti con specializzazione in cucina etnica, in particolare orientale. Conoscenze tecniche: attrezzature, ricette etniche, tecniche cottura, organizzazione del lavoro autonomamente. Titolo di studio: diploma. Conoscenze linguistiche: lingua italiana e inglese scritte, parlate e comprese. Conoscenze informatiche: basi office e mail. Patente b, automoto munito e disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: Ancona. Orario di lavoro settimanale: part-time (30 ore). Contratto: tempo determinato. Retribuzione come da ccnl applicato dal datore di lavoro.