Un altro avvistamento. Tornano i cinghiali lungo la via Flaminia. Un rischio per le auto

Sono tornati. Nuova apparizione di una coppia di cinghiali in via Flaminia, strada ad alto scorrimento di traffico e costeggiata anche da diverse abitazioni e attività commerciali. I due ungulati sono stati avvistati nella notte, tra ieri e martedì, sempre lungo il tratto iniziale della Flaminia, appena superata la stazione ferroviaria. Ormai i due animali selvatici sembrano essere di casa e sono molto a loro agio. Attorno a mezzanotte e mezza un automobilista che tornava a casa, a bordo del proprio veicolo, li ha incrociati che si trovavano sul marciapiede lato ferrovia, uno dietro l’altro. Due esemplari adulti che annaspavano con il muso a terra in cerca di qualcosa da mangiare. Non c’era traffico a quell’ora e la loro presenza non ha creato pericoli al cittadino che li ha avvistati e anche ripresi con il cellulare per documentare la loro presenza. Tranquilli e beati procedevano in direzione della stazione, a pochi passi da una fermata del bus. Non si sono impauriti dell’automobile che si avvicinava e si sono anche voltati verso l’automobilista che li riprendeva.

L’avvistamento è il secondo in un mese perché quello precedente è avvenuto il 15 gennaio scorso, lungo lo stesso tratto. Anche in quella occasione erano due cinghiali adulti, grassottelli, molto a ridosso del centro abitato. L’orario era sempre notturno, con zero traffico su strada, quasi deserta a quell’ora. C’era lo stesso automobilista, andava piano e li ha notati subito, già in lontananza. Trovandosi davanti gli ungulati aveva fatto un video per immortalare la loro presenza anche in quel caso. Nelle immagini si vedevano i due cinghiali che dal lato della linea ferroviaria, dove camminavano sul marciapiede, si immettono sulla strada principale, uno dietro l’altro, per raggiungere la vicina fermata dell’autobus. Avevano attraversato la strada. La zona è sempre quella, si trova una trentina di metri metri dal negozio Acqua e Sapone, all’altezza dell’ex Benincasa. I due cinghiali erano probabilmente in cerca di cibo.

La presenza dei cinghiali in città ormai è diventata prassi. Sono aumentati durante la pandemia perché nessuno poteva più uscire di casa. Gli avvistamenti sono stati tantissimi negli ultimi anni, hanno riguardato i quartieri più periferici, vicini ad ambienti boschivi e campagne come Pietralacroce e Brecce Bianche, poi ha interessato anche zone più cittadine a partire dal Pincio, Borgo Rodi e persino al viale della Vittoria. Perfino nella zona della sede della Regione, vicino al parco della Cittadella sono stati avvistati. Uno era entrato ed era rimasto dentro quasi un mese, costando la chiusura del parco.

ma. ver.