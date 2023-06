Un altro cinghiale in via Tommaseo

Magari non sarà lo stesso, magari sì. Per certo un cinghiale di notevoli dimensioni, nella notte tra lunedì e martedì, è stato avvistato anche in via Tommaseo, nella zona del quartiere Stadio. I pensieri di tante persone sono andati a quel grosso ungulato che, all’inizio di maggio, era stato avvistato più a ridosso del centro e, in particolare, al parco Kennedy. Di fatto diventando un autentico "fenomeno" del web, quasi imprendibile, pacifico e libero di scorrazzare nella grande area verde che, di lì a qualche ora, avrebbe ospitato il festival Falcomics. Sono seguiti sopralluoghi e appostamenti, ma dell’animale non si è più vista neppure l’ombra. L’ipotesi più plausibile è quella che possa aver ritrovato la strada delle campagne. O forse delle periferie? Chissà. Di sicuro l’altra sera un esemplare se ne stava beatamente tranquillo sul marciapiede di via Tommaseo, a passeggio col muso rivolto a terra, inevitabilmente alla ricerca di cibo. Ha fatto perdere le sue tracce alle prime ore del giorno, verosimilmente ritrovando serenità nella boscaglia a salire verso la parte alta della città. Ma si sa, a quelle latitudini i selvatici sono tutt’altro che una novità. E l’ultima "apparizione" ne è una lampante conferma. Della serie: dal cinghiale del Falcomics al cinghiale dello Stadio.