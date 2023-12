Un altro Natale coi ruderi. Sappanico "accende" l’albero della speranza

Un altro anno con i ruderi. E’ tornato anche per questo Natale l’albero della speranza a Sappanico, una frazione costretta a convivere ormai da 12 anni con uno scempio paesaggistico fatto di macerie che nessuno rimuove. Lungo la strettoia del semaforo nulla è stato fatto per le case crollate i cui resti giacciono ancora sul posto, regalando un brutto spettacolo agli occhi. I privati, proprietari dei ruderi crollati, se ne fregano. Il Comune non si è fatto mai carico di intervenire e far pagare loro l’opera di bonifica. La strada è ancora poco sicura e delimitata da ferri e reti. L’associazione Anti Degrado ha installato nei giorni scorsi un piccolo abete con le luci e gli addobbi natalizi, come fa ormai da cinque anni. Lo ha fatto anche in ricordo del presidente dell’associazione, Paolo Baggetta, venuto a mancare di recente. "Paolo ci manca – dice Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione che ora ha assunto anche il ruolo di presidente – ma abbiamo un degno sostituto, suo figlio Angelo, porterà avanti le battaglie per le frazioni come avrebbe fatto Paolo. La nuova amministrazione ci sembra più presente e disponibile a risolvere le questioni delle frazioni, ci ascolta e ci auguriamo che questo venga fatto. L’attenzione nostra continuerà ad essere la stessa. Con il nostro albero la speranza è che le cose cambino". Al di là dell’ascolto però nulla sembra essere ancora migliorato nei territori meno centrali di Ancona. Il Comune aveva promesso luci e addobbi anche per le frazioni ma di fatto poco o nulla è arrivato. Montesicuro non ha nessun abete luminoso, nessuna luminaria, idem Sappanico, non pervenuto Ghettarello e nemmeno Candia. Intanto sabato 16 dicembre Sappanico promuoverà una giornata di sua iniziativa. L’associazione Anti Degrado farà trovare un Babbo Natale al parcheggio per donare regalini ai bambini che arriveranno. L’evento sarà dalle 16 alle 18.

ma. ver.