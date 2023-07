Un altro papà disperato "Non vedo e non parlo con mia figlia da un anno"

di Marina Verdenelli

Non vede la figlia da più di un anno e da due mesi non riesce più nemmeno a parlarle al telefono. La ex compagna ha cambiato città con la piccola, che ha tre anni, e il padre della bambina sarebbe tenuto a distanza senza un motivo. "Mia figlia mi manca – si sfoga Salvatore Pavia, 32 anni, non ce la faccio più così. Non so perché mi viene negata la possibilità di stare un po’ con lei, si sta commettendo una ingiustizia. Ho denunciato la sottrazione di minore ai carabinieri, ad agosto dello scorso anno, ma della pratica non ho saputo più nulla. Cosa devo fare per vedere mia figlia?". L’uomo, originario della Sicilia ma da anni residente ad Ancona, ha contattato il Carlino per lanciare un appello accorato alla sua ex compagna, originaria della sua stessa regione, di cui non avrebbe più nemmeno un cellulare per chiamarla. "Comunicava con me solo tramite Messenger – dice Pavia – e adesso nemmeno più con quello. In precedenza potevo vedere mia figlia solo con videochiamate. Il loro ultimo spostamento è stato a Piacenza ma non so se abitano ancora lì". I problemi tra il 32enne e la sua ex sarebbero iniziati quando a fine del 2021 l’uomo ha deciso di lasciare la compagna. "La nostra storia era arrivata al capolinea – ammette Pavia – in casa lavoravo solo io, faccio il cameriere, ed ero molto stanco di vedere che lei non collaborava su nulla. Quando la sera tornavo a casa dovevo fare tutto io. La mia compagna nemmeno cucinava, ordinava sempre tutto online, tutto pronto, anche con dei costi che nel bilancio familiare incidevano così sono arrivato al punto di dirle che era meglio se ci lasciavamo e ognuno prendeva la propria strada. Da quel momento per me è iniziato il calvario. Lei è finita a vivere a Piacenza. Io ero disposto a spostarmi per vedere mia figlia ma è sempre stato molto difficile perché lei me lo impediva. Tutte e due hanno ancora la residenza ad Ancona ma di fatto qua non ci vivono più". La ex compagna ha chiesto a Pavia, di recente, di poter cambiare la residenza, a Pavia appunto, ma ci voleva il consenso del padre per la bambina. "E’ stata l’ultima volta che l’ho sentita – continua il 32enne – le ho detto vengo su, firmo le carte così sto anche con la bambina ma lei non voleva, voleva che mandassi tutto via internet. Io ho il diritto di fare il padre, vorrei anche contribuire alle spese economiche di mia figlia ma mi viene impedito anche quello perché non saprei nemmeno dove mandare i soldi". Pavia ha anche una questione legale aperta con il tribunale dei minorenni per regolamentare l’affido della bambina e non ha mai ricevuto una sospensione della potestà genitoriale.