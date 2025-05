"Un altro ponte è possibile, speriamo nel Tar"

Oggi il Tar potrebbe pronunciarsi sul ricorso avviato da alcune associazioni ambientaliste per bloccare il nuovo ponte Garibaldi. Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (Gsa), Associazione Confluenze, Archeoclub d’Italia (Sede di Senigallia) e Amici della foce del fiume Cesano ribattono a quanto dichiarato dai legali del Comitato dopo la notizia della costituzione in giudizio del Comitato ‘Tra due fiumi – imprese per il territorio’, a difesa del ponte Garibaldi. Il Comitato ha provveduto a fornire una corposa documentazione allegata all’istanza con la speranza che venga respinta.

I promotori del ricorso contro la realizzazione del ponte Garibaldi fanno chiarezza: "Gli effetti di una eventuale e auspicata sentenza di accoglimento del Tar sarebbero limitati all’annullamento del verbale della conferenza dei servizi del 12 dicembre 2024 e del decreto di approvazione del progetto, effetti determinati sia da quanto richiesto nel ricorso sia dai limitati effetti delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo – spiegano in una nota -. Un eventuale accoglimento del nostro ricorso contro il provvedimento di approvazione non potrebbe di certo travolgere gli atti già adottati, i provvedimenti e i procedimenti conclusi e tutto ciò che si è già perfezionato ai sensi delle ordinanze emergenziali. La Costituzione e le sue leggi applicative escludono che le sentenze possano colpire rapporti giuridici oramai consolidati, chiusi. Questo tutti gli avvocati lo sanno. Il resto sono solo farneticazioni".

Il ricorso era arrivato a pochi giorni dall’apertura del cantiere per avviare i lavori di realizzazione del nuovo ponte, un ricorso annunciato durante il Consiglio Grande dello scorso febbraio e dopo la raccolta firme avviata dalle stesse associazioni che hanno predisposto il ricorso: "Non è decente sfruttare le ansie, le legittime richieste e le aspettative dei cittadini di Senigallia e della Valle del Misa e del Nevola per costruirsi una futura carriera politica come fa qualcuno dei facinorosi avversari del nostro ricorso – proseguono -. Perciò stiano tranquilli quanti hanno avuto i risarcimenti dai danni dell’alluvione, il nostro ricorso al Tar non li riguarda e i loro rimborsi non saranno toccati. Semmai, per i nostri concittadini a cui noi teniamo molto, rimarchiamo come i lavori fino ad oggi eseguiti, con il ‘modello Marche’, non hanno minimamente inciso sulla pericolosità e sul rischio idrogeologico, come qualcuno, in malafede, si ostina a voler far credere. Basta leggere la recente proposta del Piano per l’Assetto Idrogeologico (Pai) che ha tenuto conto dei lavori eseguiti negli alvei del Misa e del Nevola. Il nuovo Ponte Garibaldi non cambia niente in fatto di sicurezza dalle alluvioni: bastano poco più di 300 mcs d’acqua all’altezza del centro storico di Senigallia per far tracimare il fiume. Un altro ponte è possibile e costerebbe meno della metà".